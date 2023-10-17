Если не хватает стажа, пенсионных баллов, что можно сделать?

Если с первым вариантом понятнее, то под вторым подразумевается самостоятельное перечисление добровольных страховых взносов. Нужно учитывать, что таким образом приобрести можно только недостающий обычный страховой стаж (специальный стаж, например, «северный», купить не получится). Для добровольной уплаты страховых взносов нужно обратиться в отделение Социального фонда России и подать заявление (лично в СФР или через Госуслуги или МФЦ). Далее на представленные реквизиты казначейского счета нужно будет перечислять взносы: делать это можно частями или сразу за год целиком до 31 декабря.

Самозанятым нужно подключить уплату добровольных пенсионных взносов через приложение «Мой налог». В этом году минимальная сумма взносов для покупки 1 года стажа составляет 42 878,88 рублей (равно 1,02 балла), максимальная — 343 031,04 рублей (даст 8,13 баллов за год). Год уплаты взносов увеличит страховой стаж на один год. Для самозанятых не установлен минимальный размер страховых взносов: если будет уплачено меньше минимального значения, ему зачтут стаж пропорционально сумме, которую он уплатил.

Нужно учитывать, что добровольные взносы можно заплатить только за текущий год (за предыдущие периоды нельзя), поэтому недостаток пенсионных баллов и стажа нужно проанализировать заранее. «Купить» можно только не более половины необходимого стажа (самозанятые – это исключение!) и сделать это можно не только за себя, но и за другого человека. Если стать «добровольцем» в этом году, купленный стаж отразится только в следующем. Если подать заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию не в начале года, а позже, то размер страховых взносов для уплаты будет рассчитан пропорционально месяцам/дням, оставшимся до окончания расчетного периода (календарного года).