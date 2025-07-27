Ленинградская область отражает атаки беспилотников
Сегодня рано утром, в районе семи часов, жители нашего региона получили предупреждение: «Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области». Что известно к настоящему времени?
К 10 утра было уничтожено более десятка дронов.
- Падение обломков без возгораний и пострадавших зафиксировано в Гатчине и Войсковицком поселении. В Ломоносовском районе обломки сбитого БПЛА стали причиной возгорания строений в частном секторе. Пожар локализован. Работают бригады Леноблпожспаса и службы МЧС, - сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Телеграм-канале
МЧС, Леноблпожспас и лесная пожарная охрана переведены на усиленное дежурство.
Буквально следом появилось новое сообщение губернатора:
- Падение обломков зафиксировано в Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске. Возгораний и пострадавших нет.
В 10.25 губернатор сообщил:
- В Ломоносовском районе от падения обломков БПЛА пострадала женщина. Характер травм — ушибы и порезы, помощь пострадавшей оказывает Ломоносовская межрайонная больница.
Пожарные службы также ликвидируют возгорание трехквартирного дома в поселке Большая Ижора Ломоносовского района.
Область обеспечит компенсацию жителям, чьё имущество пострадало в результате отражения атак беспилотников.