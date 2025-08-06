Информация

(поля, предназначенные под посев) 47:23:0260001:116; 47:23:0260001:207; 47:23:0260001:170, вблизи населённых пунктов Лайдузи, Куйдузи, Пеушалово, Кемпелево, Кезелево, Алапурская, Терволово, Хюттелево, Скворицы, Ахмузи, Мута-Кюля, Петрово, Ивановка, Юля-Пурская, Покизен-Пурская, Пудость, Большое Рейзино, Малое Рейзино, Мыза-Ивановка, Малая Оровка, Кямяря, Сокколово, Котельниково. И (озимый рапс) 47:23:0319002:77, (поля, предназначенные под посев) 47:23:0319002:67; 47:23:0319002:68; 47:23:0319002:77 вблизи населённых пунктов Графская славянка, д. Корпикюля, Павловские дачи, КП Павловская Жемчужина, КП Русская усадьба, Петербургские просторы, д. Бор, д. Покровское, д. Марьино, д. Порицы, д. Монделево, д. Репполово, д. Большое Сергелево, д. Вяхтелево, д. Антелево, д. Пудомяги, д. Кобралово, д. Вярлево, п. Лукаши, д. Веккелево, ЖК Покровское, КП Покровское,

Запланированные на озимый рапс к применению пестициды и агрохимикаты:

- гербицид, десикант: [1486] Дикошанс (Дикват (дибромид)), дозировка 2,0 л/га, 3 класс опасности для человека/3 класс для пчел. Сроки выхода 3 дня.

Запланированные на поля предназначенные под посев к применению пестициды и агрохимикаты:

- гербицид, Торнадо 540, дозировка 2,5-4,0 л/га, 2 класс опасности для человека/3 класс для пчел. Сроки выхода 3 дня.

Способ проведения работ: наземный

2 класс опасности - СРЕДНЕОПАСНЫЕ (категория риска – Средний): необходимо соблюдение экологического регламента:

окашивание цветущих сорняков по периметру обрабатываемого поля на расстояние возможного сноса пестицида; проведение обработки растений вечером после захода солнца; при скорости ветра не более 2–3 м/с.; сроки выхода для ручных работ дней(механизированных работ 7 дней).

3 класс опасности – МАЛООПАСНЫЕ (категория риска – Низкий): необходимо соблюдение экологического регламента:

при скорости ветра не более 3–4 м/с; погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км; ограничение лёта пчел - не менее суток или удаление семей из зоны проведение обработки.

При любых вопросах просьба связаться по телефону 8(81371) 59-192 АО ПЗ «Красногвардейский».