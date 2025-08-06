Два года условно за взятку МРЭО

Гатчинский городской суд вынес обвинительный приговор гражданке С., которая через посредника оплатила себе беспрепятственную сдачу теоретического и практического экзаменов на право управления транспортным средством. Чтобы получить российское национальное водительское удостоверение категории «В, В1 (AS), М», дама договорилась с посредником о передаче взятки сотрудникам МРЭО в размере

55 тысяч рублей.

Неустановленные (!) сотрудники МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, действующие в нарушение положений Приказа МВД России от 20.02.2021 № 80 «Об утверждении Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений», при проведении теоретического экзамена подсказали ей правильные варианты ответов, а при сдаче вождения оказали практическую помощь, выполняя маневры вместо экзаменуемой. В результате гражданка С. блестяще сдала теоретический и практический экзамены и получила водительские права, видимо, чтобы, к радости других участников движения и сотрудников ДПС, выкатиться на дороги Гатчины и окрестностей.

Женщину изобличили. При рассмотрении дела в Гатчинском городском суде подсудимая свою вину признала в полном объеме. Оценив все имеющиеся в деле доказательства, суд квалифицировал действия подсудимой по части 3 статьи 291 УК РФ: дача взятки в значительном размере должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий.

При назначении вида и размера наказания суд учел все обстоятельства, характеристики и состояние здоровья подсудимой и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года. В соответствии со статьей 73 УК РФ, назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком на два года.