В Ленинградской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая». В этом году в очном и заочном этапах состязания приняли участие 29 школ, среди них Гатчинская школа №11.

Очный этап проходил в Выборге на базе политехнического колледжа «Александровский». Участников и гостей конкурса приветствовали председатель комитета общего профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва и ректор Института развития дополнительного профессионального образования, руководитель федерального центра мониторинга питания учащихся Валентина Иванова.

На очный этап конкурса необходимо было представить видеоролик и рассказать о том, как педагогический коллектив вместе с работниками столовой прививают детям навыки здорового питания. С этим достойно справилась учитель английского языка Гатчинской школы №11 Э. Валиахметова.

Следующим конкурсным заданием было создание тематического стола. Благодаря заведующей производством Марине Савченковой школа №11 была на высоте, а сам тематический стол «Лесная сказка» - вне конкуренции. Как пояснила Марина Борисовна, своей творческой идеей она хотела показать, что столовая - сказочное место, куда хочется приходить еще и еще.

Представьте себе: подходишь к столу и оказываешься в гостях у сказки. На лесной полянке жители осеннего леса: Леший, Баба Яга, Лисенок. Перед ними на росистой травке – вкусности: забавный мясной ежик с рисовым яблочком, яркое, привлекательное и съедобное гнездышко из моркови. При виде таких блюд сразу поднимается аппетит.

В результате жюри конкурса высоко оценило выступление школы №11 и рекомендовало «Гатчинские рисовые яблочки» ввести в меню школьного питания каждой школы региона.

В номинации «Лучший повар школьной столовой» школу представляла Светлана Акина. Показав высокое профессиональное мастерство, она стала лауреатом областного конкурса.

От школьного коллектива участников конкурса тепло поздравила директор Гатчинской школы №11 Раиса Василиу.

- Поздравляем заведующую производством М. Савченкову и весь коллектив столовой с замечательным результатом и желаем новых достижений! - сказала Раиса Василиу. - Выражаем благодарность всем педагогическим работникам, которые готовили материалы для конкурса - М. Гомановской, К. Медникову, И. Хариной, Е. Мураевой. Благодарим комитет образования Гатчинского района за веру в нас и поддержку. Работа в команде творит чудеса. Пусть наша столовая остается любимым местом, где всегда с улыбкой, вкусно и питательно накормят детей и взрослых.

Татьяна Можаева