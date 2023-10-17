Гости из Поднебесной – в Гатчине

Делегация Канцелярии Объединенного совещания Центрального Комитета Коммунистической партии Китая по работе с обращениями граждан прибыла в Ленинградскую область для обмена опытом. На встрече в Доме правительства региона стороны обсудили работу с обращениями граждан.

- Цель у нас одна – как у них в Китае, так и у нас в России: услышать все просьбы жителей и, соответственно, в установленном законом порядке быстро и качественно ответить, проработать и, по возможности, оперативно устранить нарушения либо включить вопрос в план перспективного развития муниципальных образований, – отметила Анна Данилюк.

Как рассказала Анна Александровна, в Ленобласти работа с обращениями граждан ведется в четырех направлениях. Первое – это диалог губернатора с жителями в ходе «прямых линий», по результатам которых формируется перечень поручений, второе – это обращения граждан через региональную приемную губернатора и через отдел заявлений в муниципальных районах. Самая быстрая реакция на обращение – в течение пяти часов – поступает через систему «Инцидент-менеджмент», куда граждане могут обратиться посредством социальных сетей. И четвертое направление – обращение через платформу обратной связи «Вместе решаем все» на «Госуслугах». Здесь жители могут не только получить документы, но и задать вопросы: на данной платформе работает 116 ведомств.

- Более того, сегодня мы внедряем пятое направление для работы с обращениями граждан – это госпаблики: официальные страницы государственных учреждений и органов исполнительной власти, – поделилась Анна Данилюк. – Сегодня в Ленинградской области 1450 госпабликов, которые не только рассказывают о работе госорганов и подведомственных организаций, но и принимают вопросы от граждан.

Несмотря на достаточно развитую систему взаимодействия чиновников и граждан, Ленобласти есть чему поучиться у китайских товарищей. По словам вице-губернатора, форма работы у нас одинаковая, а методика – разная:

- У китайцев многоступенчатая работа с обращениями граждан, серьезная бюрократическая система и не менее серьезные формы дисциплинарных взысканий, все очень строго контролируется. Наши гости оставили нам целую инструкцию по работе с обращениями граждан, которую теперь предстоит перевести с китайского и изучить. Там есть подходы, которые мы будем пробовать внедрять, и, я думаю, это поможет нам более эффективно работать с населением. Необходимо сокращать дистанцию между властью и человеком: власть должна слышать граждан и оперативно реагировать.

…После совещания в Доме правительства региона гости из Поднебесной прибыли в столицу Ленинградской области. Во дворце их встречали руководители Гатчины и района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, сотрудники администрации. После экскурсии в ходе делового обеда происходил обмен опытом, китайским гостям рассказали о работе приемной губернатора в Гатчине.

Как подчеркнула вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк, визит китайской делегации в столицу Ленинградской области не случаен: «Гатчина признана административным центром региона, и все лучшие практики мы будем внедрять и адаптировать в Гатчине».

Екатерина Дзюба