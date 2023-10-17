Первые одиннадцать призывников из Гатчины отправились служить

Ранним утром возле памятника воинам-интернационалистам перед военкоматом построились новобранцы и провожающие их сотрудники администрации, юнармейцы, родные-близкие и, конечно, духовой оркестр.

Первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов поздравил всех с торжественной отправкой:

- Сегодня мы отправляем наших сыновей в армию. Армия – это настоящая школа, это исполнение конституционного долга. Во время службы ребята овладеют новыми специальностями, получат новые навыки и вернутся домой, чтобы развивать наш город. Я уверен, что они с честью и достоинством исполнят свой гражданский долг, не посрамят гатчинскую землю и через год мы встретим их - окрепших и возмужавших.

От имени родителей призывников напутствовал участник специальной военной операции – отец одного из новобранцев: Михаил Пушкин провожал в армию сына Ивана, собираясь в тот же день вернуться в зону СВО после отпуска. Так совпало.

- Сегодня утром я провожаю своего сына в армию и вечером уезжаю назад – на войну. Что я вам хочу пожелать? Будьте мужчинами. Срочная служба – это шаг, который нужно пройти. А мы вас всех ждем!

По традиции, всем призывникам вручили наручные часы с символикой Гатчинского района, чтобы там, вдали от дома, они показывали нашим ребятам точное гатчинское время. Впрочем, служить новобранцы отправятся не дальше Пскова: как сказал военный комиссар Гатчины Дмитрий Михайлов, этим одиннадцати бойцам предстоит проходить срочную службу в сухопутных войсках в Ленинградской области и в Петербурге, а также в ВДВ в Пскове.

…Ивана Пушкина из Коммунара провожали в армию всей семьей – родители, бабушка с дедушкой и дядя с тетей. «Горжусь племянником», – признался дядя новобранца. – Это его решение, сказал: «Пойду служить».

Отец призывника – Михаил Пушкин – уже год принимает участие в специальной военной операции:

- В нашей семье в армии служили все поколения, и всем достались разные войны: прадеду – Первая мировая, деду – Великая Отечественная, отцу – Афганистан, я застал Чеченскую кампанию и вот теперь снова пришлось вернуться на фронт. Год воевал, попал в госпиталь, сегодня возвращаюсь обратно – «за ленточку». Конечно, сыну не дай бог это испытать – пускай отслужит срочную службу и вернется домой. Он намерен продолжать учебу.

…Военком Дмитрий Михайлов рассказал, что всего за осеннюю кампанию в Гатчинском районе необходимо призвать порядка 180 человек:

- Согласно указанию Генерального штаба, никто из призывников проходить службу в зоне специальной военной операции не будет. Ребятам предстоит служить в штатных войсковых частях на территории Российской Федерации, максимально близко к региону проживания: в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Пскове и на Северном и Балтийском флоте.