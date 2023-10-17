В Гатчине отключат холодную воду 18 октября
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет о плановом отключении холодной воды в Гатчине.
Рубрики: ЖКХ
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с отключением холодного водоснабжения на расселенный дом по адресу: г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 60 18.10.2023г. с 09.00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по следующем адресам:
г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 28а, 28, 32, 36, 38,38а, 46, 48, 50, 50б, 53, 56, 58, 63, 67, 69, 73,75, ул. Горького д. 22, 26, 32, 32а.
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