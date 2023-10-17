Знакомство с профессией пожарного

Ребятам рассказали, что пожарные ответственны не только за предотвращение и тушение пожаров, за оказание первой помощи при чрезвычайных ситуациях, но и занимаются аварийно-спасательными работами, оказывают помощь при стихийных бедствиях. Пожарные проходят постоянные обучения и тренировки, чтобы быть готовыми к экстремальным ситуациям.

Пожарные также проводят профилактическую работу и обучают людей правилам пожарной безопасности. Они проводят тренировки, чтобы предупредить возникновение пожаров и научить людей, как правильно действовать в чрезвычайной ситуации.

Ребята посетили пожарную часть и задали много интересующих их вопросов.



