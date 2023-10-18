«Белый Ангел» для Гатчинского ПНИ

Премия «Белый Ангел» учреждена театральным товариществом «Комик-трест». Она является своего рода продолжением проекта «Театр - доступная среда», который был создан режиссером Вадимом Фиссоном. Он, будучи прикованным к инвалидному креслу, 23 года руководил театром, выпускал спектакли и личным примером доказал, что театр и искусство в целом доступны для людей с ограниченными возможностями.

В этом году лауреатами премии за выдающиеся заслуги в благотворительности и реализации социальных проектов стали жители Петербурга и Ленинградской области, среди которых – команда Гатчинского психоневрологического интерната.

Статуэтку «Белого Ангела» за открытость вручили директору Гатчинского психоневрологического интерната Марии Ларионовой и команде – педагогу и подопечным интерната, принимавшим участие в проекте «Театр - доступная среда». Сотрудничество Гатчинского ПНИ и театра «Комик-Трест» началось еще в 2021 году. В проекте «Театр – доступная среда» участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья в роли актеров в театральных представлениях и флешмобах, организованных театром.