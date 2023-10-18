Когда краски начинают звучать

Название новой выставки — «Музыка красок» - неслучайно, ведь картины художника очень музыкальны и исполнены внутреннего света. К тому же Иван Радюкевич и сам пишет и исполняет музыку на стихи классиков и современных поэтов. Кстати, работы художника стали постоянным украшением одного из самых музыкальных мест Гатчинского района - культурного центра «Дом композитора Исаака Шварца».

Иван Радюкевич осваивал живопись в изостудии Гатчинского Дома культуры. Затем окончил художественно-графический факультет ЛГПИ им. А.И. Герцена. С музыкой он встретился ещё раньше, обучаясь по классу фортепиано в Сиверской музыкальной школе. Иван Николаевич с благодарностью вспоминает уроки музыки своего учителя Алексея Михайловича Томилова. А ещё он очень благодарен своему брату — профессиональному музыканту, известному гитаристу, Михаилу Николаевичу Радюкевичу, который охотно приезжает с концертами на встречи с земляками.

И все же по-настоящему музыка вошла в жизнь Ивана Радюкевича уже в зрелом возрасте — в начале двухтысячных годов.

- У меня много друзей-поэтов, - рассказывает художник. - Среди них - Виктор Васильев, недавно ушедший из жизни Евгений Докучаев, Светлана Винокурова, Аурелия Мидой, Сергей Подольский. Я пишу песни и романсы на их стихи. Недавно из печати вышел нотный сборник с песнями и романсами на стихи классиков и современных поэтов.

Но Иван Радюкевич - и сам поэт. Этой осенью был опубликован его очередной поэтический сборник «Облака», в котором стихи проиллюстрированы картинами.

Как говорит Иван Николаевич, стихотворение чаще всего рождается само по себе, а потом к нему подбирается или пишется подходящая по настроению картина. Иногда на это стихотворение пишется музыка, и тогда получается своего рода художественный «триптих» - живопись, поэзия, музыка. Так, например, вышло с очень лиричным стихотворением «Колыбельная в августе». И это действительно очень необычный опыт — услышать эту песню в исполнении автора, созерцая при этом картину с таким же настроением.

Выставка Ивана Радюкевича «Музыка красок» открыта в духовно духовно-просветительском центре Покровского собора до 30 октября.

Юлия Лысанюк