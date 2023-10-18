Новое оборудование для Гатчинской больницы
Для экстренной операционной стационара Гатчинской клинической межрайонной больницы поставлены два новых наркозно-дыхательных аппарата.
Рубрики: Здоровье
Компактный наркозно-дыхательный аппарат предназначен для общей и ингаляционной анестезии. Рабочая станция сочетает в себе функцию искусственной вентиляции легких и аппарата для анестезии.
Большой набор функций и возможностей обеспечивает безопасное и эффективное выполнение всех процедур анестезии. Это позволяет применять оборудование для наркозирования пациентов любой возрастной категории, включая новорожденных.
Оборудование закуплено Комитетом по здравоохранению Ленинградской области.
Пресс-служба Гатчинской КМБ
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