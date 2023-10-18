Новое оборудование для Гатчинской больницы

Компактный наркозно-дыхательный аппарат предназначен для общей и ингаляционной анестезии. Рабочая станция сочетает в себе функцию искусственной вентиляции легких и аппарата для анестезии.

Большой набор функций и возможностей обеспечивает безопасное и эффективное выполнение всех процедур анестезии. Это позволяет применять оборудование для наркозирования пациентов любой возрастной категории, включая новорожденных.

Оборудование закуплено Комитетом по здравоохранению Ленинградской области.





Пресс-служба Гатчинской КМБ