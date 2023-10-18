Погибших гатчинцев наградили Орденами Мужества

Руководитель филиала Сергей Галяев выразил соболезнования родным погибших бойцов и подчеркнул, что решать все вопросы, которые возникают у семей наших героев, это одна из важнейших задач фонда.

На встрече состоялась церемония награждения. Военный комиссар г. Гатчины Дмитрий Михайлов вручил награды семьям героев. Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества награждены посмертно Артём Мошкин и Александр Карпенко.

В ходе общения с представителями администрации Гатчинского района, Центра социальной защиты населения, бюро медико-социальной экспертизы которой родственники героев смогли задать свои вопросы и поделиться проблемными ситуациями. Во встрече также принял участие военный психолог Алексей Захаров.

- Когда человека вспоминают, говорят о нем, отзываются добрым словом - он живёт. Помнить - наша святая задача. Пока вы этим занимаетесь, ваша голова работает, а ваша эмоция, которая вас мучает, уходит на задний план. Так вы снимаете с себя нагрузку. Кому-то будет легче, кому-то будет труднее. Поэтому нам нужно объединиться. Наше государство сейчас нацелено на то, чтобы вам помочь, - обратился к семьям Алексей Валерьевич.

В ходе встречи семьи задавали вопросы по поводу возможности получения образования, увековечивания памяти родственников и медицинской помощи. Потребовалась и помощь с получением выплат. Социальные координаторы фонда уже взяли все вопросы в работу и в ближайшее время закроют большинство из них при содействии профильных организаций.