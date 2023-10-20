Что такое мисселинг, и как с ним бороться?

Недобросовестные продажи – это когда продавец умышленно искажает информацию о товаре или услуге; не акцентирует ваше внимание на ключевых условиях и параметрах; сознательно умалчивает о потенциальных рисках. Делается это все с единственной целью: продать – товар или услугу, которая на самом деле человеку не нужна, не подходит или подходит, но не совсем.

Самый примитивный пример: вы долгое время покупали сыр – за недорого, а потом оказалось, что это не сыр, а так называемый «сырный продукт», т.е. не совсем то, что подразумевалось, и на что вы рассчитывали. Когда в дело вмешался регулятор, производителей обязали указывать, что именно находится в упаковке, и у людей открылись глаза – и, соответственно, появился выбор: брать дешевый «сырный продукт», отдавая себе отчет в его качестве, либо все-таки покупать сыр, но подороже.

Аналогичные манипуляции происходят и на финансовом рынке, когда недобросовестный продавец под видом одного финансового продукта может продать другой. Вот типичный пример мисселинга из банковской сферы. Женщина решила открыть вклад в банке – а вместо этого стала счастливой обладательницей полиса инвестиционного страхования жизни. Банковский менеджер представил ей этот продукт как тот же самый вклад, только выгоднее. Через полгода, решив досрочно забрать свои деньги, клиентка узнала, что обращаться ей нужно в страховую компанию – там и выяснилось, что ее «вклад» не только не увеличился, но она получит назад меньше, чем внесла.

В определенный момент российский рынок буквально наводнили подобные финансовые услуги, а процветанию мисселинга поспособствовала финансовая неграмотность населения. Ну, не любят граждане утруждаться внимательным прочтением договора, особенно строчек, напечатанных мелким шрифтом. А в них, как утверждают эксперты, зачастую и кроется подвох.

Поскольку формально мисселинг не является нарушением закона – а только недобросовестной практикой, некоторые банковские служащие продолжают его применять.

Вот что вам могут предложить под видом вклада:

- полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ);

- паи ПИФов – паевых инвестиционных фондов;

- договоры негосударственного пенсионного обеспечения;

- инвестиции в ценные бумаги.

И это не обман в полном смысле слова – клиент действительно может получить более высокий доход по этим продуктам, чем по вкладу. Но риски гораздо выше. И надо понимать: вложения не застрахованы государством, а процент не гарантирован.

Распространение мисселинга: причины и следствия

Причины распространения мисселинга обычно связаны с желанием продавца получить выгоду за счет клиента. Некоторые из основных факторов, способствующих этому явлению:

- недостаток информации: потребители не разбираются в сложных финансовых продуктах и услугах, это делает их уязвимыми перед недобросовестными продавцами;

- прессинг на продавца: в конкурентной среде от продавцов требуют высоких показателей продаж – это может привести к использованию манипулятивных тактик для достижения поставленных целей;

- недостаток регулирования: в некоторых случаях отрасль финансовых услуг не имеет достаточного уровня регулирования и контроля – это создает благоприятную среду для распространения мисселинга.

Так ли страшен мисселинг?

Мисселинг – это способ манипулирования информацией и заблуждением потребителей в целях личной выгоды продавца или провайдера услуг. Он может проявляться как неправильное представление о товаре или услуге, скрытые комиссионные платежи, агрессивные методы продаж и другие подозрительные практики.

Влияние мисселинга на общество может быть серьезным. Во-первых, потребители теряют доверие к компаниям и продуктам, что приводит к ухудшению отношений между бизнесом и клиентами. Когда люди чувствуют себя обманутыми, они перестают верить рекламе и выбору продукции на рынке. Во-вторых, мисселинг может привести к финансовым потерям для потребителей. Например, если им была предложена низкокачественная или завышенная по цене продукция, они могут потратить больше денег на неэффективные товары или услуги. А мы, как известно, не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи.

Итак, мисселинг – это потери:

- финансов;

- доверия;

- знаний: когда люди подвергаются мисселингу, они не только теряют деньги, но и не получают нужной информации о правильном управлении своими финансами. Это может привести к ухудшению их общей финансовой грамотности.

Как разоблачить мисселинг?

Первый шаг в борьбе с мисселингом – это осознание того, что он может быть везде. Независимо от того, где мы находимся – в магазине, на сайте интернет-магазина или при покупке какой-либо услуги – всегда есть вероятность столкнуться с подобным обманом. Поэтому необходимо быть бдительными.

В первую очередь, необходимо быть информированным потребителем. Изучите рынок, сравните предложения разных компаний. Прежде чем делать крупную покупку или принимать какое-либо финансовое решение, проведите исследование.

Будьте критичными потребителями. Не принимайте всю информацию на веру и не доверяйте ей до тех пор, пока вы не получите подтверждающие данные или доказательства. Задавайте вопросы продавцам и требуйте ясного объяснения всех условий и сроков.

Никогда не давайте согласие на предложения под давлением или в спешке. Некоторые компании используют создают искусственную срочность для того, чтобы заставить вас совершить покупку – не поддавайтесь на подобные тактики.

Проверяйте аккредитацию и сертификацию. Если вы планируете приобрести товар или услугу, связанную с какой-либо отраслью, убедитесь, что компания имеет все необходимые лицензии и сертификаты. Это поможет вам избежать мошенничества и получить качественный продукт или услугу.

Также важно четко понимать свои потребности и цели при покупке товара или услуги: если вы точно знаете, что вам нужно, вам будет легче определиться с выбором, а продавцу – сложнее вас обмануть.

Один из способов определить мисселинг – это критический анализ информации: внимательно прочитайте описание товара или условия предоставления услуги. Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, возможно, это и есть мисселинг. Обращайте внимание на детали и уточняйте все непонятные моменты.

Также полезно обратиться к отзывам других покупателей. Они помогут дать объективную оценку товару или услуге, однако стоит помнить, что не все отзывы на интернет-ресурсах достоверные. Используйте только те, которые выглядят аргументированными и не содержат явных признаков манипуляции.

Еще один способ разоблачить мисселинг – это обращение за консультацией к профессионалам или экспертам. Например, перед покупкой автомобиля можно проконсультироваться с независимым специалистом или изучить информацию на специализированных форумах.

Наконец, не забывайте о своих правах как потребителя. Если вы считаете, что вас обманули или нарушили ваши права, обратитесь в соответствующие органы защиты прав потребителей или юридическую поддержку.

Мисселинг в банке

Как уберечься от мисселинга в банковской сфере? Совет от самих банков всегда один: прежде, чем подписывать договор, внимательно с ним ознакомиться. Потратьте лишних полчаса и задайте менеджеру уточняющие вопросы. Иногда сотрудникам банка кажется, что все условия изложены достаточно просто и ясно, а у клиента, незнакомого с банковской терминологией, возникает непонимание.

Помните: подписав договор, вы тем самым принимаете все его условия!

Банковский договор может содержать не один десяток страниц, поэтому прежде, чем ставить свою подпись, возьмите копию документа домой и внимательно изучите:

- с какой именно организацией вы заключаете договор?

- каков срок договора и условия досрочного расторжения?

- попадают ли ваши инвестиции в государственную систему страхования вкладов?

- есть ли гарантированная доходность по вашим вложениям? Бывает, что гарантий определенного дохода не дают, либо он не превышает 2%, но при этом обещают высокую фактическую прибыль. Тогда надо изучить статистику доходности и выяснить насчет вычета комиссии.

Любые неясности надо уточнять у менеджера. При этом эксперты советуют проявлять настойчивость, не опасаясь показаться профаном: требуйте показать соответствующие пункты в договоре, добивайтесь разъяснений.

По некоторым страховым и инвестиционным продуктам есть так называемый период охлаждения. В среднем он составляет 14 дней (иногда – 30 дней). В течение этого срока клиент имеет право отказаться от договора и вернуть свои деньги. И в этот период можно расторгнуть договор без каких-либо потерь.

С 1 июля 2022 года вступило в силу указание Центробанка, по которому банки обязаны информировать клиентов об особенностях и рисках инвестиционных продуктов. Таким образом ЦБ пресекает возможность мисселинга в работе финансовых организаций в отношении потребителей и инвесторов. Теперь, в соответствии с указанием ЦБ, все ключевые условия при оформлении сделки должны быть коротко представлены в отдельном документе. Клиенту нужно ознакомиться с каждым его пунктом в отдельности (средства не подлежат возмещению Агентством по страхованию вкладов; отсутствует гарантия получения доходности; документ не является договором банковского вклада) и заверить собственноручной подписью.

Как правило, все нюансы финансовых продуктов подробно отражены в договорах, где присутствует и такая строчка: «Клиент ознакомлен со всеми рисками и принимает их». Так что ставить «галочки» и подписывать надо внимательно. Потому что после подписания документов доказать, что вас ввели в заблуждение, будет непросто.

Екатерина Дзюба

Фото freepick.com