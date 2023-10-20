Депутаты утвердили проект бюджета Гатчинского района на 2024 год

Председатель комитета финансов Любовь Орехова представила на рассмотрение проект бюджета Гатчинского района на 2024-й и на плановый период 2025 и 2026 годов.

В первом чтении были представлены основные характеристики бюджета: общий объем доходов, расходов и дефицит бюджета. Также в представленном варианте учтены дотация и областные субсидии. В частности, прогнозируемый общий объем доходов бюджета Гатчинского района на 2024 год составит порядка 9 млрд 736 млн рублей, объем расходов – свыше 9 млрд 835 млн рублей. Прогнозируемый дефицит – порядка 98 млн рублей.

Любовь Ивановна рассказала о дорожном фонде – часть средств местного бюджета будет использоваться для ремонта дорог и дворов. Самая значительная по объему программа – «Современное образование в Гатчинском районе», на ее финансирование на 2024 год предусмотрено свыше 7 млрд рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – более 2 млрд.

На строительство спортивных объектов, в том числе крытой ледовой арены, планируется израсходовать более 180 млн рублей.

На обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности планируется выделить 436,6 миллионов.

Также Гатчинский район ждет новая модель транспортного обслуживания населения. Начальная минимальная цена контракта на пассажирские перевозки на 36 пригородных муниципальных маршрутах в Гатчинском районе с 2024 года по 2030 год составит 3 млрд 98 млн рублей. Срок действия муниципального контракта – 7 лет. По условиям контракта, все автобусы должны быть заменены, и с 1 января 2024 года на линию выйдут 62 новых автобуса.

Депутаты единогласно решили принять проект бюджета Гатчинского района. Публичные слушания по проекту бюджета назначены на 10 ноября.

Екатерина Дзюба