Проект реконструкции "правительственного квартала" в Гатчине подготовят в 2024 году

Работы будет выполнять Управление строительства Ленинградской области.

- Есть решение о подготовке проекта реконструкции «деревянного правительственного квартала» в Гатчине в 2024 году, — написал губернатор в телеграм-канале в четверг.

Александр Дрозденко отметил, что к восстановлению будут подходить гибко, потому что объекты квартала находятся под разными режимами охраны – есть объекты культурного значения федерального значения, есть – регионального значения, расположены они на разных улицах Гатчины.

В течение недели помещения закрепят за комитетами, которым предстоит переехать первыми.

Программа восстановления, по словам губернатора, рассчитана на 3-4 года

Напомним, что к настоящему времени в собственность региона передано порядка десяти расселенных домов на улицах Чкалова, Горького, Карла Маркса и Киргетова.

Фото: @drozdenko_au_lo в Telegram