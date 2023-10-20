Проект реконструкции "правительственного квартала" в Гатчине подготовят в 2024 году
В 2024 году специалисты разработают проект восстановления «деревянного правительственного квартала» в Гатчине, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Работы будет выполнять Управление строительства Ленинградской области.
- Есть решение о подготовке проекта реконструкции «деревянного правительственного квартала» в Гатчине в 2024 году, — написал губернатор в телеграм-канале в четверг.
Александр Дрозденко отметил, что к восстановлению будут подходить гибко, потому что объекты квартала находятся под разными режимами охраны – есть объекты культурного значения федерального значения, есть – регионального значения, расположены они на разных улицах Гатчины.
В течение недели помещения закрепят за комитетами, которым предстоит переехать первыми.
Программа восстановления, по словам губернатора, рассчитана на 3-4 года
Напомним, что к настоящему времени в собственность региона передано порядка десяти расселенных домов на улицах Чкалова, Горького, Карла Маркса и Киргетова.
Фото: @drozdenko_au_lo в Telegram