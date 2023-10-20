Три медали гатчинского клуба «ЯРС»
В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по спортивной борьбе в дисциплине панкратион «Кубок Александра Невского». Трижды на пьедестал почета поднимались спортсмены клуба единоборств «ЯРС» из Гатчины.
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В турнире приняли участие более 300 человек из 23 регионов России. Как рассказал руководитель и тренер клуба «ЯРС» Денис Абрамов, гатчинские спортсмены выступали в составе сборной Ленинградской области. Из семи спортсменов клуба, выступавших на турнире, трое поднялись на пьедестал почета и выполнили норматив кандидат в мастера спорта по спортивной борьбе в дисциплине панкратион классический.
Золото всероссийского турнира завоевал Никита Ермоленко, серебро – у Романа Гасенина и Даниила Волвенкина.
- Не все пошло на соревнованиях так, как хотелось, но все, кто выступал, показали достойные бои. После лета проявились слабые стороны наших спортсменов, будем исправлять, - поделился Денис Абрамов.
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