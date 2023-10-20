Три медали гатчинского клуба «ЯРС»

В турнире приняли участие более 300 человек из 23 регионов России. Как рассказал руководитель и тренер клуба «ЯРС» Денис Абрамов, гатчинские спортсмены выступали в составе сборной Ленинградской области. Из семи спортсменов клуба, выступавших на турнире, трое поднялись на пьедестал почета и выполнили норматив кандидат в мастера спорта по спортивной борьбе в дисциплине панкратион классический.

Золото всероссийского турнира завоевал Никита Ермоленко, серебро – у Романа Гасенина и Даниила Волвенкина.

- Не все пошло на соревнованиях так, как хотелось, но все, кто выступал, показали достойные бои. После лета проявились слабые стороны наших спортсменов, будем исправлять, - поделился Денис Абрамов.