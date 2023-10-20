В Гатчине открылся сквер Николая Терентьева

Сквер Николая Терентьева был обустроен параллельно с Гатчинским двориком — уютным сквером напротив, через улицу Красную. Работы по благоустройству территории проводились в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В открытии нового пространства для отдыха и творчества горожан приняли участие руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, родственники Николая Терентьева, его друзья и коллеги, музыканты, художники и обычные жители Гатчины.

Новый сквер занимает небольшую территорию неподалёку от Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова. Вместе с Гатчинским двориком, посвящённым А.И. Куприну, он образует единое пространство для отдыха и творческого самовыражения горожан и гостей Гатчины.