Для Веревской и Таицкой амбулаторий задачи поставлены

Как рассказали в Гатчинской КМБ, в поездке участвовали заместители главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Наталья Дымнич, по медицинскому обслуживанию района Ирина Дубровина, старшая медицинская сестра по району Юлия Григорьева.

О работе и материально-техническом состоянии Веревской амбулатории рассказала старшая медицинская сестра Олеся Петрова. Руководители больницы пообщались с врачами - заведующей амбулаторией, врачом-терапевтом и с пациентами. Последние среди проблем назвали отсутствие дневного стационара, физиокабинета (он не работает в связи с необходимостью ремонта и отсутствием сотрудника) и врача-педиатра (в настоящее время в Веревской амбулатории медицинскую помощь детям оказывает фельдшер, которая работает на 0, 75 ставки). Медики, в свою очередь, рассказали, что в социальных сетях на них идут жалобы в связи с отказами в приеме, в то время как на каждого из них сейчас приходится около 5 тысяч взрослого населения при нормативе в 2 раза меньше. И введение в строй новых жилых кварталов в Веревском поселении усугубит ситуацию.

Знакомство нового руководителя с Таицкой амбулаторией провела старшая медицинская сестра Татьяна Скакунова. Здесь основные озвученные проблемы касались технического состояния здания, хотя и кадровый вопрос тоже требует внимания: в амбулатории работают врач-педиатр, акушерка, врач-стоматолог, но из-за отсутствия сотрудника не функционирует дневной стационар, прием взрослого населения - а к Таицкой амбулатории прикреплено 6400 человек - ведёт один врач общей практики. Физиотерапевтический кабинет, возможно, вернется в строй в следующем году: старшая медицинская сестра прошла обучение по физиотерапии, но для работы необходимо пройти специализированную первичную аккредитацию, которая будет проводиться в 2024-м.

«Я специально приехал всё лично посмотреть, познакомиться, узнать проблемы и понять, как я могу помочь в их решении. Основные вопросы понятны, задачи - и сотрудниками, и пациентами - поставлены, будем постепенно их выполнять», - резюмировал руководитель больницы.

Источник: https://vk.com/gtnpravda?w=wall-165349848_20787