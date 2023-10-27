Гатчинские дворы ― в программе нацпроекта

«Воплощаем цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. На постоянной связи с жителями, с учетом их пожеланий архитекторы и проектировщики разработали проекты благоустройства. Главный акцент мы в Ленинградской области делаем на общественные пространства, их в этом году благоустроено больше 100, но и обширные территории возле домов становятся точками притяжения для ребят из разных микрорайонов. В 2024 году планируем благоустроить еще 26 дворов», - рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

В планах на 2024 год - дворы по адресам: г.Гатчина, ул. Урицкого, 20А; п. Лукаши, ул. Ижорская, д.5, 7; г. Коммунар, ул. Школьная, д.24.

Отбор на предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий в рамках государственной программы производится ежегодно. Ориентировочно в июне 2024 года комитетом по ЖКХ планируется прием заявок на реализацию проектов благоустройства дворовых территорий в 2025 году.