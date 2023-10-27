«Сказки белых ночей» в детской библиотеке

Познавательная программа «Сказки белых ночей» подготовлена Центром культуры ингерманландских финнов «Хатсина» (директор Нина Аниконова-Эртэ) в рамках социального проекта «Здравствуй, милая Родина, та, что в сердце храним!», поддержанного администрацией Гатчинского района.

Читатели детской библиотеки с интересом рассматривали карту Гатчинского района, узнавали, какие народы проживают в нашей местности, знакомились с культурой ингерманландских финнов и карел. Дети стали не только слушателями, но и участниками интерактивной фольклорной программы с народными играми, сказками и загадками. Представители центра культуры «Хатсина» и детская библиотека подготовили для ребят выставку финской и карельской детской литературы.

Настоящим сюрпризом для всех стало театрализованное представление по мотивам карело-финской сказки «Матти – весельчак». Дети увидели, как выглядит карельская изба, познакомились с хозяевами дома и их сыновьями Матти и Тойво. Появление медведя – хозяина леса вовсе не испугало ребят, а, наоборот, развеселило.

Программу подготовили и провели Нина Аниконова-Эртэ, Валерий Максименко, Тамара Миронова, Ирина Смирнова, Алексей Анисковец и Алексей Медведев.

Детская библиотека благодарит Центр ингерманландских финнов «Хатсина» и Школу третьего возраста посёлка Сиверский за интересную встречу.

Е.А. Коренева, заведующая детской библиотекой