10 лет "В движении"

Танец – это не только молодость и грация, но и вечность. Он способен оживить душу, пробудить эмоции и дарить радость в любом возрасте. Именно это доказал коллектив танцевальной студии «В движении», состоящий из участников, чей суммарный возраст перешагнул за 800 лет. Они продолжают радовать своими выступлениями жителей Гатчинского района под руководством талантливого хореографа Яны Бесецкой.

Яркие костюмы, отточенные движения и неподдельная страсть к танцу – вот что отличает этот уникальный коллектив. Медсестры, инженеры, учителя, администраторы - все они находят время и энергию для занятий танцами.

Это люди, которые понимают важность физической активности и самовыражения через движение. Они понимают, что танец помогает им расслабиться и отдохнуть от интенсивной работы, а также поддерживать физическую форму. Они могут проявить себя не только в своей работе, но и в танце, заражая окружающих своим творчеством. Каждый участник коллектива привносит свою индивидуальность и уникальность в танцевальные постановки, что делает выступления коллектива яркими и запоминающимися.

Танцевальная студия «В движении» уже не раз доказывала, что возраст – это не помеха для танца и творчества. Они вдохновляют других не останавливаться на достигнутом, а идти вперед, преодолевая любые преграды.

Коллектив «В движении» принимал участие во многих праздниках и конкурсах, становился лауреатом не только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но и победителем Всероссийского конкурса в категории «Синьоры 50 лет и старше», покорив жюри исполнением танцевального номера под названием «Кострома».

Коллектив продолжает активно развиваться и совершенствоваться, сотрудничают с другими танцевальными коллективами и артистами, чтобы создавать уникальные постановки.

Долгожданный концерт в честь десятилетия коллектива «В движении» состоится 28 октября в 15.00 и станет ярким событием осенней субботы, которое подарит незабываемые эмоции и впечатления.

Концерт пройдет по адресу: Гатчинский район, д. Малое Рейзино, 7а.

Рейзинский сельский клуб живет активной творческой жизнью, развивается и радует жителей Гатчинского района. Помните, что движение – это жизнь!