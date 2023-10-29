Готовится еще одно уголовное дело в отношении полигона «Новый Свет – Эко» в Гатчинском районе

В официальном ответе говорится:

««27.10.2023 Вами размещена публикация о деятельности полигона твердых бытовых отходов ООО «Новый свет - ЭКО» в Ленинградской области. Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращениями о нелегальной деятельности полигона ТБО в Ленинградской области.

В комментариях в социальной сети в СК России обратились жители Ленинградской области. Они сообщили о продолжающемся функционировании полигона твердых бытовых отходов ООО «Новый свет - ЭКО» в Гатчинском районе вблизи жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Несмотря на решение суда о незаконной эксплуатации и размещении отходов III и IV классов опасности с отступлением от проектной документации, превышение высоты и мощности полигона, организация получила соответствующую лицензию. Местные жители жалуются на загрязнение воздуха, едкий запах и ухудшение самочувствия, что не принимается во внимание руководством указанной организации, а также контрольно-надзорными органами. До настоящего времени деятельность полигона не приостановлена.

Ранее ситуация получила распространение в социальной сети. Председатель СК России поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства. В региональном следственном управлении продолжается процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Тихоновичу Сазину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, по завершении расследования – о его результатах, а также о проделанной работе по разрешению озвученной в публичном пространстве проблемы.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства».