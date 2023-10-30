Дороги Ленобласти встретили первый снегопад
За минувшие выходные от снега и наледи очищено почти две с половиной тысячи региональных трасс. Дорожники призывают водителей переходить на зимнюю резину.
«В общей сложности на патрулировании и снегоочистке было задействовано почти 400 единиц спецтехники. Круглосуточная «горячая линия« приняла 16 заявок от водителей», — рассказал глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.
Для обработки региональных трасс в период «температурных качелей» используется солевой раствор: он не даёт образовываться на асфальте так называемому «чёрному льду», который практически не виден на покрытии.
В ближайшие три дня сложная погодная обстановка в Ленинградской области сохранится: высота выпавшего снега местами достигнет 15 сантиметров. Водителям рекомендуют вспоминать зимнюю манеру вождения и соблюдать скоростной режим.
В Ленобласти работает «горячая линия» для водителей по номеру 8-812-660-46-47. На связи дорожники и в Телеграме.