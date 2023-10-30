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МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет об отключении холодной воды в Гатчине 31 октября

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами на водопроводе 31.10.2023г. с 09.00 до окончания работ будет отключена холодная вода по следующем адресам:

Рубрики:  ЖКХ

г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 8, 10, 12

ул. К. Маркса, д. 11а

ул. Володарского, д. 1

ул. Леонова, д. 8.