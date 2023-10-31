Два серебра гатчинских дзюдоистов

На турнир в Апатиты приехали 233 дзюдоиста из Североморска, Гатчины, Мурманска, Оленегорска, Луги, Мончегорска, Заозерска, Полярных Зорей, Кандалакши, Костомукши, Медвежьегорска, Кировска, Вологодской области и Апатитов.

Как рассказал тренер СК «Гатчина» Алексей Михайлов, соревнования в Мурманской области по дзюдо - всегда праздник. На севере люди очень гостеприимные, все продумано до мелочей. За последние несколько лет Мурманская Федерация дзюдо провела два масштабных мероприятия: Первенство федерального округа по дзюдо до 13 лет и Первенство России до 15 лет. Оба турнира получили наивысшие оценки от экспертов Федерации дзюдо не только Северо-Запада, но и России. Турнир в Апатитах не стал исключением, подарив детям яркие эмоции, новые знакомства и встречи со «старыми» знакомыми соперниками, соревновательный опыт с ребятами из других городов и регионов.

Город Гатчину на турнире представляли Ярослав Алексеев и Илья Михайлов, которых в поездке сопровождал отец Ярослава – Иван Алексеев.

В первый день соревнований на татами вышел Ярослав Алексеев, который в итоге принес команде СК «Гатчина» серебряную награду турнира среди спортсменов 2011-2012 г.р. Ярослав показал грамотную борьбу, лишь в одной ситуации допустил ошибку, которая не позволила ему подняться на высшую ступень пьедестала.

Во второй день соревнований Илья Михайлов четырежды выходил на татами и лишь в финальной схватке уступил сопернику из Мурманска.

Поздравляем Ярослава Алексеева и Илью Михайлова с серебряными наградами, команду, которая помогала готовиться к данному турниру, а также наставников ребят - Василия Крецу и Алексея Михайлова с достойным выступлением.