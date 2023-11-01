Чтобы не исчезла память

Зона действия участников проекта «Вечная память» охватывает территорию гатчинского городского кладбища «Солодухино», которое было основано в 1851 году. Оно небольшое - около семи гектаров. Основал его Николай I. Государь лично выделял средства на работы и обслуживание кладбища, и со временем оно стало лучшим по благоустройству во всей губернии. Спустя столетия здесь еще сохранились захоронения известных личностей тех времен.

О проекте «Вечная память» и благих делах волонтеров рассказывает руководитель проекта Ирина Лидзарь.

- Ирина Михайловна, сколько захоронений под вашим шефством?

- В этом году в достойное состояние приведены более 20 мест упокоения знаменитых людей, проведена фотофиксация и описание состояния памятников, что является важным и необходимым элементом планирования их будущей реставрации.

Мы несколько лет проводим здесь уборку. Чаще всего успеваем убрать большие, в том числе семейные захоронения. По факту сейчас в зоне нашего внимания около 30 захоронений.

- По какому принципу отбирали знаменитых людей?

- Пока только самые известные фамилии, которые на слуху. Конечно, нужно этот список расширять.

На гатчинском кладбище покоятся люди, оставившие яркий след в истории Гатчины, составившие славу России. Это деятели искусств, науки, техники - Людвиг Шперер, Рудольф Френц, Павел Щербов, Франц Лендер, Борис Чухновский, Иван Соколов-Микитов и многие другие. К сожалению, потомками места их упокоения оставлены без внимания и какого-либо ухода. Цель проекта «Вечная память» - уход за могилами известных людей, реставрация надгробий, сохранение памяти о них, их вкладе в историю великой страны.

В современной культуре широко используются образы античной мифологии, но удивительным образом от нас ускользает богиня, отвечающая за память и ее сохранение. Богиня Мнемосина, сестра Кроноса и Океана - мать всех муз. Она обладает Всеведением, знает «всё, что было, всё, что есть, и всё, что будет». В честь богини названа бабочка вида Parnassius mnemosyne. По прогнозам ученых, бабочка-Мнемозина находится под реальной угрозой исчезновения. Очень страшно, что вместе с бабочкой исчезнет и память… Память семьи, память поколений, память народа.

Сейчас мы не можем найти все захоронения даже великих людей. То есть точно знаем, что именно на этом кладбище покоится великий человек, но его могилу найти не можем. Кладбище старое. Что-то переносилось. Где-то произведены новые захоронения. Наверное, за этапом просто уборки и ухода будет интересный и кропотливый этап работы в архивах с поиском конкретных захоронений и привязкой к месту.

- Осень. Листопад. Какие работы вы выполняете сегодня?

- Только самые простые сезонные уборочные работы. Ничего не скребем и не моем. Собираем листья и сухую траву.

- Сколько всего человек вам удалось организовать?

- В этом году к участию в проекте мы привлекли более 60 волонтеров. В уборках участвуют «Волонтеры культуры», «Волонтеры наследия» – не только Гатчины, но и Ленинградской области.

Сегодня у нас выход самых ответственных и любимых помощников - волонтеров Гатчинского отделения общества инвалидов под руководством Ирины Запащиковой. Мы работаем с ними третий год. В рамках проекта у наших друзей появилась прекрасная возможность потрудиться, подышать воздухом, пообщаться. Для них волонтерство - вид социализации. У каждого свой ритм: поработал, поговорил. В общем деле сложился мини-коллектив. Сейчас закончим работу и пойдем пить чай.

- Многие памятники на гатчинском кладбище являются объектами культурного наследия. Как вы ухаживаете за ними?

- Возможности волонтеров в уходе за объектами культурного наследия очень ограничены. Любые работы накладывают массу обязательств и должны пройти согласования. К тому же реставрация – это очень дорогое дело. Простым волонтерам не по карману.

В рамках проекта у нас прошел мастер-класс, один из девизов которого «Не навреди!» Волонтерам были показаны приемы, методы работы и материалы. Весь сезон с нами отработали представители ВООПИК и ассоциации реставраторов. Помывка и очистка надгробий производилась под их присмотром.

- Думаю, у вас уже накопилась интересная информация. Готовится ли выход книги или буклета?

- В рамках проекта у нас проходит несколько волонтерских выездов, информационный семинар, экскурсия. Будет и итоговое мероприятие.

В ноябре проект завершит презентация справочника-путеводителя «Гатчинский некрополь». Также будет установлен информационный стенд-указатель.

Тираж «Гатчинского некрополя» очень небольшой. Он разойдется по узким специалистам, экскурсоводам, краеведам, волонтерам. Также мы передадим справочник в библиотеки Гатчины. Этот справочник-указатель – для обычных людей, которые интересуются историей. Он будет включать информацию о 20 самых ярких личностях. На внутреннем развороте - карта, где будут отмечены места захоронений.

- Вы рассматриваете городское кладбище как туристический объект?

- И так тоже. Сейчас некрополь – одно из популярных направлений, куда водят экскурсии. И в Гатчине есть интерес к таким экскурсиям.

- Каким вы видите продолжение проекта «Вечная память»?

- Логичным продолжением станет разработка новых проектов и последующая согласованная реставрация надгробий и памятников, являющихся объектами культурного наследия. Также в будущем планируем привлекать молодых волонтеров, в частности, студентов.

Беседовала Татьяна Можаева