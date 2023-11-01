Гатчинцев приглашают 4 ноября на мастер-классы и концерт

В 13 часов в фойе «Победа» начнутся мастер-классы для детей и взрослых от 12 мастеров декоративно-прикладного искусства, будет работать выставка-ярмарка изделий ручной работы.

Гостей праздника ждет концерт, участниками которого станут 20 творческих коллективов и солистов Гатчины и района, а также благотворительный сеанс «Однажды 20 лет спустя» в большом зале кинотеатра в 15:40.