Шашистка из Гатчины подтвердила звание сильнейшей спортсменки Европы

Соревнования проводились в четырех нозологиях: тотально незрячие, слабовидящие, глухие, ПОДА. В чемпионате приняли участие 40 спортсменов из России, Польши, Турции, Азербайджана, Узбекистана и Казахстана. Мастера спорта Виктория Архипова и Александр Зорин выступали в нозологии «слабовидящие».

В классической и быстрой соревновательных программах Виктория Архипова добилась победы и подтвердила звание сильнейшей спортсменки Европы среди женщин по спорту слепых.

Для Виктории Архиповой – это очередная громкая победа! Она является действующей чемпионкой мира среди женщин по всем трем видам шашек: шашки-64 русская версия, шашки-64 бразильская версия и стоклеточные шашки!

Достойный результат и у мастера спорта Александра Зорина. Завоевав серебряную медаль в соревнованиях по классической программе, наш спортсмен был награжден дипломом и медалью Международного шашечного комитета инвалидов (I.D.C.D.) за большой вклад в развитие спорта среди инвалидов.

Подготовил спортсменов заслуженный тренер России Александр Юргенсон