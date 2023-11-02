Концертный тур «Стеной против бед» для помощи бойцам

Сегодня особо значимой становится общественная поддержка наших героев, которые защищают интересы Российского государства, наши ценности и право на будущее для нашего народа в СВО.

Концертный тур «Стеной против бед» направлен на поддержание, воспитание и укрепление патриотизма, гражданственности, единства народа России во время проведения специально военной операции.

Концертная программа включает в себя исполнение как патриотических песен, передающих силу духа и непоколебимость нашей страны, так и современных песен о любви, счастье, которые помогут людям отвлечься от повседневных забот. Зрители смогут отдохнуть душой, получить заряд положительных эмоций и хорошего настроения.

Придя на концерт каждый человек может внести свой личный вклад в поддержку земляков - бойцов, участвующих в СВО.

Приходите, внесите свой вклад в общее дело!