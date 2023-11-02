«Профсоюзная ракетка» покорилась спортсменам из Гатчины

Честь института защищали Дмитрий Федоров, Екатерина Задорожная, Владимир Новожилов и Игорь Мирошниченко. Ученые и инженеры из Гатчины состязались с коллегами из научных организаций Российской Академии наук из Саратова, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Казани, Уфы и Перми.

Соревнования проводились по группам: личные мужские, личные женские, парные мужские и парные смешанные.

По итогам турнира Екатерина Задорожная стала победителем турнира в личном женском зачете, повторив достижение прошлогоднего турнира и внеся значимый вклад в итоговый общекомандный результат.

Дмитрий Федоров в личном мужском зачете, в котором приняли участие 29 теннисистов, занял на пьедестале почета 3 место, Владимир Новожилов и Игорь Мирошниченко заняли соответственно 5-е и 14-е места в личном первенстве.

В парных смешанных соревнованиях не было равных Екатерине Задорожной и Дмитрию Федорову, которые не отдали соперникам ни одной партии ни в одной игре – все игры закончились со счетом 3:0 в пользу наших спортсменов.

В парной мужской группе Владимир Новожилов и Игорь Мирошниченко шли по ходу турнира без поражений пять игр, в последней из которых Владимир получил травму. Мужская пара продолжила выступление, но в последующих играх потерпела три неудачи в играх с сильными соперниками, остановившись в шаге от пьедестала, на 4-м месте.

По итогам прошедшего турнира команда НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ заняла 2-е место и улучшила этот показатель по сравнению с прошлым турниром (3-е место в 2022 году).