«Профсоюзная ракетка» покорилась спортсменам из Гатчины
Сборная команда НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ из Гатчины вернулась со II открытого Всероссийского турнира «Профсоюзная ракетка РАН-2023» по настольному теннису. Соревнования проходили в Саратове.
Честь института защищали Дмитрий Федоров, Екатерина Задорожная, Владимир Новожилов и Игорь Мирошниченко. Ученые и инженеры из Гатчины состязались с коллегами из научных организаций Российской Академии наук из Саратова, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Казани, Уфы и Перми.
Соревнования проводились по группам: личные мужские, личные женские, парные мужские и парные смешанные.
По итогам турнира Екатерина Задорожная стала победителем турнира в личном женском зачете, повторив достижение прошлогоднего турнира и внеся значимый вклад в итоговый общекомандный результат.
Дмитрий Федоров в личном мужском зачете, в котором приняли участие 29 теннисистов, занял на пьедестале почета 3 место, Владимир Новожилов и Игорь Мирошниченко заняли соответственно 5-е и 14-е места в личном первенстве.
В парных смешанных соревнованиях не было равных Екатерине Задорожной и Дмитрию Федорову, которые не отдали соперникам ни одной партии ни в одной игре – все игры закончились со счетом 3:0 в пользу наших спортсменов.
В парной мужской группе Владимир Новожилов и Игорь Мирошниченко шли по ходу турнира без поражений пять игр, в последней из которых Владимир получил травму. Мужская пара продолжила выступление, но в последующих играх потерпела три неудачи в играх с сильными соперниками, остановившись в шаге от пьедестала, на 4-м месте.
По итогам прошедшего турнира команда НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ заняла 2-е место и улучшила этот показатель по сравнению с прошлым турниром (3-е место в 2022 году).