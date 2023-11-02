Снимаем барьеры: в Гатчине завершается ремонт дорог

Сегодня рабочие делали асфальтирование и мощение тротуаров. Проезжая часть закатана в асфальт и к эксплуатации готова. Работы на пешеходных дорожках еще не закончены, но это уже «на скорость не влияет». Впереди еще уборка, благоустройство и озеленение.

Водители начали проезжать по свежему покрытию, не дожидаясь ухода рабочих и техники. Там, где это возможно, дорожники проезду не препятствовали.

…По словам представителей администрации, задержка с ремонтом улиц произошла из-за особой сложности работ, которая обусловила смену технических решений. Впервые в истории Гатчинский «Водоканал» производил капитальную замену сетей, и масштабная реконструкция повлекла за собой не менее глубокий и сложный ремонт дорожного покрытия.

Но есть и объективные трудности, с которыми борются уже на государственном уровне: нехватка квалифицированных рабочих кадров – при наличии финансирования и техники (последствия развала системы среднего профессионального образования не заставили себя ждать). Поэтому подрядчикам приходится справляться теми силами, что есть в наличии.

Рабочие стараются. Получается эстетично. Завершая укладку плитки на ул. Достоевского, дорожники заверили: тротуар будет отличный. Технология соблюдается, цемент качественный, плитка тоже. Дождь и сырость ей нипочем – главное, как заметили мастера, не положить в снег.