В монастырь, в крепость и на болота за грибами
Куда поехать в Ленинградской области ― расскажет стенд региона на выставке «Россия». Его приглашает посетить амбассадор региона, Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы России и большой патриот своей малой родины Светлана Журова.
Рубрики: Общество
«У нас есть монастыри, средневековые крепости, Старая Ладога, откуда началась государственность нашей страны, потрясающая природа, скалы, речные пороги и даже болота ― замечательные грибные места: в Ленинградской области каждый найдет что-то для себя. Приезжайте, а, для начала, посетите наш замечательный стенд. Добро пожаловать на выставку «Россия» и на стенд Ленинградской области», ― сказала Светлана Журова.
Выставка «Россия» стартует на ВДНХ уже послезавтра, 4 ноября.
На стенде Ленобласти посетителей будут ждать туристический квест, творческие мастер-классы, автограф-сессии с амбассадорами, интерактивные программы и исторические лекции.
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