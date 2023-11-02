В монастырь, в крепость и на болота за грибами

«У нас есть монастыри, средневековые крепости, Старая Ладога, откуда началась государственность нашей страны, потрясающая природа, скалы, речные пороги и даже болота ― замечательные грибные места: в Ленинградской области каждый найдет что-то для себя. Приезжайте, а, для начала, посетите наш замечательный стенд. Добро пожаловать на выставку «Россия» и на стенд Ленинградской области», ― сказала Светлана Журова.

Выставка «Россия» стартует на ВДНХ уже послезавтра, 4 ноября.

На стенде Ленобласти посетителей будут ждать туристический квест, творческие мастер-классы, автограф-сессии с амбассадорами, интерактивные программы и исторические лекции.