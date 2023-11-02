Ветерану СВО помогают с получением образования

Денис Смирнов, 25-летний ветеран СВО, проходил службу в 76-й десантно-штурмовой дивизии, принимал участие в Киевской операции. О фонде «Защитники Отечества» он узнал из объявления. Пришел в гатчинское отделение и сразу познакомился со своим социальным координатором Ниной Черновой. Дениса интересовала профессиональная переподготовка, но получил он намного больше.

«Координатор помогает по совершенно разным вопросам. Была задержка с получением удостоверения ветерана боевых действий, но с координатором мы разобрались в проблеме, и я получил удостоверение. Мне предложили участвовать в проекте по вовлечению ветеранов СВО в патриотическое воспитание граждан и сохранение исторической памяти. Для меня это действительно что-то новое, новая глава в жизни», - рассказывает Денис Смирнов.

Теперь Дениса часто приглашают на молодежные форумы, к школьникам и студентам. 25 октября он выступал в Тосненском Доме культуры на праздновании Всероссийского дня призывника.

«Вы все очень молодые, но должны понимать, что страну надо защищать. Только вы сможете это сделать. Ничего не бойтесь, преодолевайте свой страх. Учитесь, изучайте материальную базу и любите свою страну», - сказал, обращаясь к молодым людям, Денис Смирнов.

Сейчас Денис Смирнов учится на агропромышленном факультете ГИЭФПТ в поселке Елизаветино Гатчинского района.

«Мне помогли оформить документы, и я поступил в ГИЭФПТ. Мне предоставили замечательное общежитие, все новое – его недавно построили. Меня поселили в комнате одного, так что я чувствую себя очень комфортно. Благодарю своего координатора Нину Чернову за оказанную помощь, за братскую заботу, и благодарю фонд «Защитники Отечества» за то, что помог изменить мою жизнь. Спасибо заместителю по общественным проектам фонда за возможность пройти дополнительное обучение», - рассказал Денис Смирнов.

Недавно боец прошел расширенный курс подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), который разрабатывался совместно с ГИЭФПТ и Мультицентром социальной и трудовой интеграции Ленобласти.

Напомним, указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества» подписал Президент РФ Владимир Путин. Одно из отделений фонда работает в Гатчине, на ул. Чкалова, д. 7. Сотрудники фонда содействуют ветеранам в получении всех полагающихся мер поддержки, включая реабилитацию, лекарственное лечение и переобучение.