Автобус № 100 Гатчина - Санкт-Петербург возвращается на маршрут

ООО "Транс-Балт" сообщает, что в связи с окончанием ремонта улицы Радищева в Гатчине, с 4 ноября движение автобусов, следующих по маршруту №100 по городу Гатчине будет осуществляться по утвержденному маршруту: Варшавский вокзал - ул. Карла Маркса - ул. Радищева - пр. 25 Октября – и далее до Санкт-Петербурга.