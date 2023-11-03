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Автобус № 100 Гатчина - Санкт-Петербург возвращается на маршрут

С 4 ноября движение автобусов, следующих по маршруту №100 из Гатчины в Санкт-Петербург, по городу Гатчине будет осуществляться по утвержденному маршруту.

Рубрики:  Общество

  ООО "Транс-Балт" сообщает, что в связи с окончанием ремонта улицы Радищева в Гатчине, с 4 ноября движение автобусов, следующих по маршруту №100 по городу Гатчине будет осуществляться по утвержденному маршруту: Варшавский вокзал - ул. Карла Маркса - ул. Радищева - пр. 25 Октября – и далее до Санкт-Петербурга.