Готовность новой школы – 26 %

Как сообщает областной комитет по строительству, строительная готовность школы – 26%. Строительство на объекте идет полным ходом. Строителями выполняются армирование и бетонирование второго этажа, стен и колонн четвертого этажа, монтаж железобетонных конструкций учебной части, а также устройство внутренних инженерных сетей

Современную новую школу на Аэродроме в Гатчине застройщик планирует достроить к декабрю 2024 года.