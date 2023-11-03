Готовность новой школы – 26 %
В Гатчине в микрорайоне Аэродром продолжается строительство новой школы на 1175 мест.
Рубрики: Общество
Как сообщает областной комитет по строительству, строительная готовность школы – 26%. Строительство на объекте идет полным ходом. Строителями выполняются армирование и бетонирование второго этажа, стен и колонн четвертого этажа, монтаж железобетонных конструкций учебной части, а также устройство внутренних инженерных сетей
Современную новую школу на Аэродроме в Гатчине застройщик планирует достроить к декабрю 2024 года.
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