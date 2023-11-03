Как повлияют праздничные дни на выплаты детских пособий в ноябре?

В связи с тем, что единый день ежемесячной выплаты из материнского капитала на ребёнка до 3 лет в ноябре выпадает на выходной, вместо 5-го ноября жителям города и области стоит ожидать поступления средств за октябрь 3-го числа.

Помимо этого, 3-го ноября жители СПб и ЛО получат следующие ежемесячные выплаты:

•единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

•пособие по беременности и родам;

•пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам;

•ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Пособие по уходу за ребёнком в возрасте до 1,5 лет за октябрь работающим родителям будет выплачено 8-го ноября. Отделения почтовой связи доставят указанные пособия по 25-е ноября согласно графику выплат.

Напоминаем, что выплаты производятся в новом месяце за предыдущий, например, в ноябре за октябрь, в декабре за ноябрь и т.д. Средства перечисляются в течение всего рабочего дня, поэтому зачисления следует ожидать до окончания дня.

Пресс-служба Отделения СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области





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