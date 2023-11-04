День народного единства в Гатчине

Вот уже почти двадцать лет в Войсковицкой детской школе искусств преподают члены замечательной творческой династии — художники Валерий Костаринов, Екатерина Милушкина и Ольга Олейникова. Их имена хорошо известны далеко за пределами Войсковицкого поселения. Валерий Костаринов — талантливый художник-абстракционист, чьи работы находятся в известных галереях России и Европы. Екатерина Милушкина и Ольга Олейникова — признанные мастера ковроткачества, основатели единственной в Ленинградской области детской школы ковроткачества.