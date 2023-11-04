День народного единства в Гатчине
Сегодня Гатчина вместе со всей страной отмечает День народного единства. В фойе киноконцертного зала «Победа» состоялся праздничный концерт, на котором выступили творческие коллективы и исполнители Гатчины, района и Санкт-Петербурга. Звучали народные песни, музыка, исполнялись народные танцы. Работала ярмарка декоративно-прикладного искусства. Желающие приняли участие в разнообразных мастер-классах.
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