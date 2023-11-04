Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

День народного единства в Гатчине

Сегодня Гатчина вместе со всей страной отмечает День народного единства. В фойе киноконцертного зала «Победа» состоялся праздничный концерт, на котором выступили творческие коллективы и исполнители Гатчины, района и Санкт-Петербурга. Звучали народные песни, музыка, исполнялись народные танцы. Работала ярмарка декоративно-прикладного искусства. Желающие приняли участие в разнообразных мастер-классах.

Рубрики:  Общество