Юбилей Михаила Львовского: полжизни - в школе!

Михаил Львовский – гатчинец, представитель педагогической династии. Его мама, жена и дочка – тоже преподаватели.

Михаил Александрович в 1988 году поступил в Гатчинское педагогическое училище им. К.Д.Ушинского на отделение физической культуры. В 1991 году, получив диплом, был принят на работу в Гатчинскую школу №4. В тот же год его всем педагогическим коллективом провожали в армию. Молодой учитель отслужил два года в войсках правительственной связи. В 1993 году демобилизовался в звании сержанта и поступил в Ленинградский областной педагогический институт (ныне ЛГУ им. А.С. Пушкина) на дневное отделение факультета географии и экономики. С 1998 года продолжил работу в Гатчинской школе №4.

С тех пор в истории старейшей школы Гатчины перевернуто много страниц. Ушли ветераны, пришли новые учителя. Школа живет в ожидании окончания реновации. Сейчас лучшие школьные традиции держатся на таких учителях, как Михаил Александрович.

Михаил Александрович - хороший семьянин и папа. Со своей супругой познакомился в университете. Марина Геннадьевна Львовская - учитель географии Гатчинской школы №11, работала заместителем директора по воспитательной работе, сменив на должности Владимира Наумовича Каплана. Весной 2024 года супруги Львовские отметят серебряную свадьбу. Их дочь Ксения - мастер спорта России по синхронному плаванию. С «красным» дипломом окончила Гатчинский педагогический колледж, отделение физической культуры. Сейчас Ксения Львовская – студентка третьего курса заочного отделения факультета психологии и социальной педагогики ЛГУ им. А.С.Пушкина. Работает тренером по синхронному плаванию в бассейне «Олимп».

Михаила Александровича ценят и уважают в школе. В 2016 году он стал лауреатом районного конкурса педагогического мастерства «Учитель года». В октябре 2023 года его педагогический стаж составил уже 25 лет.

- Нашей школе повезло, у нас работает настоящий мужчина, замечательный человек и педагог, - рассказывает о юбиляре ветеран педагогического труда, учитель Гатчинской школы №4 Нина Ивановна Никитина. - Михаил Александрович пришел в нашу школу во время расцвета коллективных творческих дел в воспитательной работе, среди которых были КВНы, турслеты, «Зарницы», и сразу влился в эти дела, где пригодилось его разностороннее образование. Он ответственно относился к любому делу. Его главные черты – ответственность и пунктуальность. Для него «безопасность действий всех участников в работе с детьми» - не пустые слова, поэтому директор предложила ему стать заместителем по безопасности. Ох, и нелегко же было нам, учителям, с таким дотошным заместителем директора: инструкции, совещания, тренировки. Как учитель труда он владеет искусством резьбы по дереву. Его работы и работы его учеников демонстрировались на выставках. Михаил Александрович, как палочка-выручалочка - каждый день кому-то помогал: открыть дверь, передвинуть мебель, настроить аппаратуру. Таким и остался – надежным и настоящим».

Татьяна Можаева





Уважаемый Михаил Александрович!

Коллектив Гатчинской школы №4, ветераны педагогического труда, коллеги, выпускники, ученики поздравляют вас с 50-летием!

Желаем вам прекрасного настроения, больше радостных моментов, жизненной энергии, здоровья, гармонии! Пусть все складывается наилучшим образом: работа дарит позитив, а окружающие - светлые улыбки!