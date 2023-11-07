«Мир детства» с Анной Игнатовой

Анна Игнатова – детский писатель и поэт, автор многочисленных сказок и повестей, вошедший в десятку лучших российских книг на конкурсе «Книга года «Выбирают дети», лауреат Первой премии Международного поэтического конкурса им. Ренаты Мухи (2012), финалист конкурса им. В.П. Крапивина. В 2021 году писательница стала победителем конкурса имени К. Чуковского в номинации «За лучшее произведение в прозе для детей от 8 до 12 лет» (сказка «Принцесса Торнада»).

А ещё Анна Игнатова — старинный и добрый друг гатчинской детской библиотеки и ее читателей. Она часто привозит в Гатчину не только свои новые книги для малышей и подростков, но и захватывающие мастер-классы по лепке из пластилина. Дети очень любят её забавные и умные стихи. Неудивительно, что осенний конкурс юных чтецов решили посвятить произведениям Анны Игнатовой - в октябре детская писательница отметила свой юбилей.

Организаторы конкурса поставили перед ребятами ответственную задачу — выучить и представить в детской библиотеке любимое стихотворение Анны Игнатовой. Кстати, в составе жюри была сама Анна Сергеевна, что для ребят стало приятной неожиданностью.

Участие в конкурсе чтецов приняли 42 школьника. Все ребята подготовились на «отлично»: познакомились с творчеством писательницы, выбрали и выучили понравившиеся стихотворения, вместе с учителями и родителями продумали костюмы и яркие номера. В итоге конкурс превратился в настоящий литературный праздник к юбилею автора.

По итогам конкурса места победителей распределились следующим образом. В номинации «Индивидуальное чтение» третье место — у Полины Давыдовой, Жени Степанова и Милославы Никифоровой. На втором месте - Анисия Дербенева, Артём Милющенко Артём и Анастасия Удальцова. Первое место — у Миланы Мамаевой и Веры Михалкиной.

Гран-при конкурс чтецов присудили Анне Чекановой за стихотворение «Разговор поэта с лошадью».

Среди победителей в номинации «Групповое чтение» - Борис Макаревич, Янина Леоненко, Илья Андреев (первое место, «Сказка на три голоса»); Василиса Дружкина, Григорий Кольцов, Алексей Орлов (второе место, «Капризная мама»).

Победители конкурса получили заслуженные награды — грамоты и книги.

Подготовила Юлия Лысанюк