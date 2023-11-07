Печальное известие - ушел из жизни Борис Патрикеев

Борис Фёдорович Патрикеев - старейший музыкант города Гатчины, отдавший более 60 лет развитию музыкальной культуры города. Он принял активное участие в формировании Гатчинского Муниципального оркестра народных инструментов, в котором работал с 1983 года.

Талантливый и высокопрофессиональный музыкант, на протяжении всей творческой деятельности коллектива он являлся активным участником репетиционной и концертной деятельности оркестра.

Всегда спокойный, доброжелательный, отзывчивый и внимательный - Борис Фёдорович пользовался уважением и любовью среди оркестрантов.

Коллектив ЦТЮ скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о Борисе Федоровиче навсегда останется в наших сердцах.