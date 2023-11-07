Печальное известие - ушел из жизни Борис Патрикеев
7 ноября 2023 года на 90 году ушел из жизни Заслуженный работник культуры Российской Федерации Борис Фёдорович Патрикеев - дирижер, музыкант, редактор по репертуару Муниципального оркестра русских народных инструментов Гатчинской филармонии Центра творчества юных.
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Борис Фёдорович Патрикеев - старейший музыкант города Гатчины, отдавший более 60 лет развитию музыкальной культуры города. Он принял активное участие в формировании Гатчинского Муниципального оркестра народных инструментов, в котором работал с 1983 года.
Талантливый и высокопрофессиональный музыкант, на протяжении всей творческой деятельности коллектива он являлся активным участником репетиционной и концертной деятельности оркестра.
Всегда спокойный, доброжелательный, отзывчивый и внимательный - Борис Фёдорович пользовался уважением и любовью среди оркестрантов.
Коллектив ЦТЮ скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о Борисе Федоровиче навсегда останется в наших сердцах.
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