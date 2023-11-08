Гатчина примет Всероссийский фестиваль «Душа баяна»

«Душа баяна» – фестиваль, объединяющий в себе все существующие жанры и направления исполнительского искусства. Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.

Фестиваль в 2023 году проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и организован АНО «Ассоциация развития и поддержки исполнительского искусства музыкантов Поволжья».

Обладатель Гран-при отборочного этапа по Северо-Западному федеральному округу в качестве приза получит профессиональный музыкальный инструмент: баян, аккордеон или гармонь.

Программа фестиваля:

10 ноября 12.00 – церемония открытия фестиваля «Душа баяна»;

10-11ноября – конкурсные прослушивания участников фестиваля.

12 ноября 12.00 – художественный руководитель фестиваля Сергей Войтенко проведет мастер-класс «Формула успеха» для участников окружного этапа фестиваля.

12 ноября 17.00 – церемония награждения победителей Всероссийского фестиваля «Душа баяна» и большой гала-концерт лучших исполнителей.

Для участников фестиваля и жителей Гатчины в рамках фестиваля пройдут тематические концерты:

10 ноября 19.00 – творческий вечер члена жюри фестиваля, поэта-песенника Ивана Овчинникова;

11 ноября 18.00 – концерт Санкт-Петербургского оркестра баянистов и аккордеонистов имени Павла Смирнова.