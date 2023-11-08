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Выставка «Россия» открыта ленинградским школьникам

Ездили на гоночной машине, собирали Выборгский замок и отдыхали на побережье Финского залива: первые 90 школьников из Ленинградской области посетили стенд родного региона на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Рубрики:  Общество

Школьники прошли с экскурсией по всем регионам — от Камчатки до Калининграда. Познакомились с историей, культурой и экономическими достижениями всех без исключения субъектов Российской Федерации.

На стенде Ленинградской области ребята не только собирали из кубиков значимые культурные и промышленные объекты региона, ездили на симуляторе гоночных машин от «Игора Драйв» и гуляли по виртуальной экотропе, но и участвовали в мастер-классе.

Первыми в столицу для  знакомства с достижениями страны, прибыли юные жители Всеволожского района. До 12 апреля 2024 года около 2 тысяч  школьников из всех районов области смогут посетить выставку абсолютно бесплатно. Основные условия, которое предъявляются к ученикам, — достижения в учебе, спорте или искусстве.