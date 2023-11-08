Выставка «Россия» открыта ленинградским школьникам

Школьники прошли с экскурсией по всем регионам — от Камчатки до Калининграда. Познакомились с историей, культурой и экономическими достижениями всех без исключения субъектов Российской Федерации.

На стенде Ленинградской области ребята не только собирали из кубиков значимые культурные и промышленные объекты региона, ездили на симуляторе гоночных машин от «Игора Драйв» и гуляли по виртуальной экотропе, но и участвовали в мастер-классе.

Первыми в столицу для знакомства с достижениями страны, прибыли юные жители Всеволожского района. До 12 апреля 2024 года около 2 тысяч школьников из всех районов области смогут посетить выставку абсолютно бесплатно. Основные условия, которое предъявляются к ученикам, — достижения в учебе, спорте или искусстве.