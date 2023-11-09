Чемпионское плавание

В соревнованиях приняли участие более 360 сильнейших спортсменов из 9 регионов Северо-Запада – Архангельской, Вологодской, Новгородской, Мурманской, Псковской, Калининградской, Ленинградской областей, Республик Коми и Карелия. К соревнованиям допускались спортсмены по уровню подготовленности не ниже первого спортивного разряда, мужчины 2008 г.р. и старше, женщины 2010 г.р. и старше. Гатчинский район представляли воспитанники Гатчинской спортивной школы № 2, Коммунарской спортивной школы и спортивной школы «Киви».

Сразу 14 спортсменов представляли Гатчинскую спортивную школу № 2. Больше всех медалей принесла в копилку сборной Полина Иванова. Более того, Полина Иванова - воспитанница тренеров Татьяны Александровой и Ольги Глухих – на этом турнире выполнила норматив Мастера спорта России! С медалями вернулись с турнира Лаймис Маркявичюс, Константин Карпенко, Михаил Федорин и Варвара Ерофеева.

Отличных результатов добились на соревнованиях воспитанники спортшколы «Киви» Евгения Павлова, Степан Смекалов и Николай Остренко. Воспитанник тренера Натальи Коротковой - Николай Остренко в эстафетном плавании 4х50 м комбинированно (на первом этапа – 50 м на спине) впервые выполнил норматив Мастера спорта России. Чемпионом на дистанции 400 м комплексное плавание стал Корнелиу Андреев – воспитанник тренера Юрия Голодникова из Коммунарской спортивной школы.

По итогам чемпионата СЗФО путевку в сборную команду Ленинградской области на чемпионат России по плаванию, который будет проходить с 19 по 25 ноября в Санкт-Петербурге, получили 5 спортсменов, среди которых Евгения Павлова и Степан Смекалов.