Гатчинские школьники победили в «Большой перемене» и получили по 1 млн рублей

В финал конкурса из 4 млн заявок было отобрано 1500 от старшеклассников со всех регионов страны. Все конкурсные испытания были объединены единой темой «Горжусь Россией!».

Софья Зубченко и Артем Сергеев из Гатчинской школы № 9 стали победителями суперфинала конкурса «Большая перемена» и получили денежные премии в размере 1 млн рублей.

Тамерлан Гумеров из Гатчинского лицея № 3 имени Героя Советского союза А.И. Перегудова стал призерами из числа десятиклассников. Он получил денежный сертификат в размере 200 тысяч рублей.

В числе призеров есть и другие ученики из Ленинградской области. Ульяна Ершова из Новоладожской школы, Вадим Бернштейн из школы № 10 г. Выборга, Валерия Иванова из школы № 9 г. Тихвина, Игорь Кузьмин из гимназии г. Сертолово и Алина Тюрина из школы № 14 г. Выборга стали призерами из числа десятиклассников. Они получили денежные сертификаты в размере 200 тысяч рублей.

А призеры среди школьников 8-9 классов Илья Ефимочкин из школы № 14 г. Выборга, Арина Ларченко из гимназии г. Сертолово и Маргарита Золотухина из Муринской школы №3 стали обладателями сертификатов на сумму 100 тысяч рублей.





Фото участников конкурса