Как гатчинские «Валенки» в Архангельск возили

Межрегиональный фестиваль-конкурс «Костюм Русского Севера» из года в год собирает таланты в старинном русском городе Архангельске, где театр костюма «Катюша» и его руководитель Заслуженный работник культуры РФ Людмила Иванова всегда в числе лучших.

Конкурс призван поддержать интерес к изучению, сохранению и развитию традиций костюма Русского Севера, воспитать у молодежи эстетические вкусы на основе народного искусства и, конечно, выявить талантливых мастеров.

В течение трех фестивальных дней в Доме народного творчества работала выставка участников в номинации «Аксессуары костюма». На выставке были представлены изделия мастеров Архангельской, Ленинградской областей - это пояса, головные уборы, перчатки, варежки, сумочки, украшения, самостоятельно выполненные авторами для этнографического, сценического, современного авторского костюма.

Основное действие развернулось на подиуме. Показать свое мастерство вышли 39 участников из Ленинградской, Архангельской областей, Санкт-Петербурга, республики Карелия. Модельеры и дизайнеры соревновались в пяти номинациях: «Традиционный» и «Сценический» костюмы, «Современный авторский костюм» и «Эко-наряд», «Аксессуары костюма».

- Уровень фестиваля очень вырос, конкурс удался, участники шагнули вперед, – отметила председатель жюри, заведующая отделом Российского этнографического музея, доктор культурологии, профессор, член Союза художников России, заслуженный деятель науки РФ Наталья Калашникова.

Этим критериям, без сомнения, соответствуют все победители и призеры. Театру костюма «Катюша» был вручен диплом III степени в номинации «Сценический костюм» за коллекцию «Валенки» модельера Юлии Пресняковой.

Отметим, что за постановку номера театр костюма получил высший бал. То, как гатчинские «Валенки» были представлены на сцене, поразило жюри и зрителей - и своей красотой, и глубиной, и мастерством исполнения. По сути, это маленький спектакль.

Руководитель коллектива Людмила Иванова благодарит за помощь в создании коллекции «Валенки» директора Гатчинского промкомбината Оганеса Хореновича Гадяна.

Успех «Катюши» отметили коллеги на страничке Центр творчества юных в соцсетях:

- Наш театр стал ярким примером того, как творчество и самодеятельность могут служить великой наградой и приносить радость всем нам. Такие достижения не только вдохновляют нашу команду, но и подтверждают, что талант всегда находит свое признание и успех. Поздравляем руководителя и участников театра костюма «Катюша» с этим заслуженным признанием! Мы гордимся вами и желаем дальнейших творческих побед, ярких проектов и новых достижений!

Татьяна Можаева