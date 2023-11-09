Социальные предприниматели встретятся на региональном Слете

В Слете примут участие представители органов исполнительной власти и инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, бизнес-эксперты и бизнес-тренеры в сфере социального предпринимательства. В программе Слета – бизнес-игра, пленарное заседание, мастер-классы – все это позволит участникам получить новые полезные знания и современные инструменты, а также ценное общение с «коллегами по цеху» и вдохновение для реализации своих идей и проектов.

Организаторы Слета – комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Центр инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области.

Участие в Слете возможно в офлайн и онлайн форматах. Торжественное открытие – 21 ноября 2023 года в 10.30. Для участия в Слете необходимо зарегистрироваться по ссылке — https://forms.yandex.ru/u/6526821cd0468847b236ea91/

Место проведения и точка подключения: центр «Мой бизнес» Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, пр-кт Энергетиков, д. 3А, телефон 8 (812) 309 46 88.