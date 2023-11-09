В Коммунаре наряд Росгвардии помог эвакуироваться жильцам дома, в котором произошел пожар
8 ноября около 21:00 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области получили информацию о том, что в квартире дома на Славянской улице в городе Коммунар произошел пожар, и необходимо оказать содействие спасателям.
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Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы установили, что сотрудники МЧС уже приступили к локализации пожара, произошедшего на кухне в квартире на 3 этаже пятиэтажного здания. Сотрудники вневедомственной охраны оказали спасателям содействие в эвакуации жильцов дома и вывели на улицу порядка 30 человек, среди которых были дети и пенсионеры.
Также наряд вневедомственной охраны организовал оцепление и охрану места происшествия. Как только пожарные ликвидировали очаг возгорания, наряд Росгвардии вернулся на маршрут патрулирования. В результате пожара пострадавших нет.
Пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО
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