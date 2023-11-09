В Коммунаре наряд Росгвардии помог эвакуироваться жильцам дома, в котором произошел пожар

Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы установили, что сотрудники МЧС уже приступили к локализации пожара, произошедшего на кухне в квартире на 3 этаже пятиэтажного здания. Сотрудники вневедомственной охраны оказали спасателям содействие в эвакуации жильцов дома и вывели на улицу порядка 30 человек, среди которых были дети и пенсионеры.

Также наряд вневедомственной охраны организовал оцепление и охрану места происшествия. Как только пожарные ликвидировали очаг возгорания, наряд Росгвардии вернулся на маршрут патрулирования. В результате пожара пострадавших нет.

Пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО