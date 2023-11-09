«Здесь голос истории слышу, здесь шепчутся музы в листве...» - так называл свою новую выставку художник. В легких, почти невесомых пейзажах воплощён уютный и очень близкий образ города, который невозможно забыть.

Владимир Серебряков работает в редкой акварельной технике «по-сырому», или в технике «мокрой» акварели. Это одна из самых сложных и бескомпромиссных художественных техник, в которой художник не имеет права на ошибку, поскольку ни один мазок исправить нельзя. «Мокрой» акварелью художник владеет в совершенстве, добиваясь удивительного эффекта размытости, придающей работам еще большую прозрачность и, в то же время, глубину.

«Яркость и сочность красок, их энергетическая наполненность, органичность композиционных построений, узнаваемость мотивов и образов, легкость и поэтичность – все это в полной мере отличает работы петербургского акварелиста Владимира Серебрякова», - считает доктор искусствоведения, профессор. Е.П. Яковлева.

Акварели Серебрякова наполнены глубокими тонами и неожиданно яркими вкраплениями, которые, возможно, и создают свойственный его работам удивительный эффект внутреннего свечения.

Одна из главных тем в его творчестве — архитектурный пейзаж. Особое место в его жизни занимает Гатчина. «Гатчинские» акварели художника в свое время выставлялись и в ГМЗ «Гатчина», и в галерее Центра информационных технологий, и в городских библиотеках. Одну из выставок Владимир Серебряков так и назвал - «Любимый город жены художника». Действительно, жена художника, искусствовед Наталья Серебрякова выросла в Гатчине, передав любовь к родным местам и своему мужу.

Для Владимира Серебрякова Гатчина – не только красивый, уютный город, в котором, по его признанию, хочется жить и творить. Это город с великолепной архитектурой, насквозь пронизанный историей, искусством, творчеством больших литературных мастеров. Город, самобытность которого хочется сохранить, удержать хотя бы на акварельной бумаге.

У художника есть цикл работ, посвящённых Гатчине «уходящей» с её маленькими деревянными домиками и палисадниками, утопающими в сирени или в зимних снегах. Старинные аллеи гатчинских парков, по которым мы так любим бродить, словно связывают прошлое с жизнью настоящей.

Пейзажи художника замечательно передают настроение Гатчины в любое время года. Что бы ни было запечатлено в этих работах — пышная сирень, осенние листья в снегу или теплые огоньки в старинном особняке — каждый раз это размышления автора на тему хрупкости и вечности окружающей нас красоты. Очень радуют «зимние» работы мастера, словно исполненные надежды на чудо и радостное ожидание «неожиданного».

Посетить выставку Владимира Серебрякова в библиотеке им. А.И. Куприна можно до конца ноября.

Юлия Лысанюк