47 регион прокормит себя и соседа

Как селяне отработали этот сезон – с учетом климатических особенностей – обсуждалось в прямом эфире главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим. Подводились итоги за 9 месяцев, приводились меры государственной поддержки, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства.

Рост по всем показателям

Заместитель главы администрации Гатчинского района по экономике Галина Никифорова рассказала о предварительных итогах сельскохозяйственного года.

Агропромышленный комплекс Гатчинского района вносит весомый вклад в продовольственную безопасность региона. Сегодня в районе работает 19 сельскохозяйственных предприятий, восемь предприятий переработки, 54 действующих фермерских хозяйства, более 58 тысяч личных подсобных хозяйств, 313 садоводств и пять сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Основные направления деятельности – традиционные для Гатчинского района и региона в целом: производство молока, мяса, яиц, а также зерна, картофеля и овощей. Практически по всем этим позициям показатели за девять месяцев несколько превышают данные за аналогичный период прошлого года: 5734 тонны молока, 376 миллионов штук яиц, 6304 тонны картофеля 2954,3 тонны мяса птицы, 3350 тонн овощей.

Основной рост производства молока обеспечили племенной завод «Красногвардейский» (удой молока на фуражную корову – 9427 кг), АО «Гатчинское» (удой – 9553 кг), СПК «Кобраловский» (удой – 8752 кг) и АО «Нива-1».

Поголовье крупного рогатого скота на 1 октября составило 19529 голов, в том числе 7606 коров. Основное поголовье свиней сосредоточено в племенном заводе «Пламя» – 7949 голов.

За девять месяцев районные несушки произвели 376 млн штук яиц – 109 % к уровню прошлого года. Поголовье птицы на 1 октября составило 2,3 млн голов.

В хозяйствах Гатчинского района по состоянию на первую декаду октября убрано 9,2 тыс. га зерновых культур – 99,5% к плану, собрано 32 тыс. тонн зерна, урожайность составила 35 ц/га.

Агростартапы и агротуризм

В 2023 году субсидиями на возмещение части затрат на комбикорм для скота в Гатчинском районе воспользовалось 104 хозяйства: 94 личных подсобных и 16 фермерских.

В рамках регионального проекта «Система поддержки фермеров и кооперации» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» регионального хозяйства Гатчинского района участвуют в конкурсах на получения гранта «Агростартап» – на развитие.

Победителями конкурсного отбора гранта «Агростартап» в 2023 году стали индивидуальные предприниматели Татьяна Прохорова, занятая выращиванием ягод вблизи деревни Межно, и Карен Багранян, выращивающий форель. Оба предпринимателя получили грант по 3 млн рублей.

КФХ «Русский нетель» А.С. Даллакян выиграло грант «Ленинградский фермер» – 5 млн рублей на организацию маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в Веревском поселении.

В мае в результате конкурсного отбора получателями гранта «Развитие семейной фермы» от Гатчинского района стали три крестьянско-фермерских хозяйства, занимающихся выращиванием крупного рогатого скота: КФХ Пухляков, КФХ Мышастый и КФХ Фахриев. Общая сумма гранта составила 43,9 млн рублей.

Новый федеральный грант на развитие сельского туризма на сумму 10 млн рублей получила органическая ферма «ВЕСИ» из Пудостьского поселения по проекту «Гатчинский органический маршрут ВЕСИ». Суть проекта – создание точки роста агротуризма на базе фермерского хозяйства с сопутствующим туристическим маршрутом: Гатчинский дворец – ферма «ВЕСИ» – дача архитектора Штакеншнейдера. Также гостям фермы будeт предложена круглогодичная рыбалка и подводная охота в пруду с гарантированным уловом. На ферме будет проходить дегустация блюд ингерманландской кухни.

Для создания условий развития сельскохозяйственного производства принята муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском районе». По этой программе в 2023 году были запланированы субсидии в сумме 13,6 млн рублей. К началу октября 10 миллионов выплатили: на создание условий для сохранения и увеличения посевных площадей картофеля и овощей в сельхозпредприятиях, на возмещение сельхозтоваропроизводителям части затрат на дизельное топливо.

На Всероссийской агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь 2023» гатчинские аграрии подписали соглашения с комитетом АПК Ленинградской области на сумму 280 млн рублей: племзавод «Красногвардейский» – по модернизации молочно-товарной фермы на 100 голов стоимостью 150 млн рублей; АО «Гатчинское» – по модернизации оборудования животноводческого комплекса стоимостью 130 млн рублей.

Участниками национального проекта «Производительность труда», который призван обеспечить ежегодный 5-процентный прирост производительности, в 2023 году стали АО «Гатчинское» и ЗАО «Оредеж».

Как заметила Людмила Нещадим, очень важно обеспечить возможность реализации – для фермеров в том числе. Нужны круглогодичные ярмарки. Рынки, к которым все привыкли, уже не выполняют свои функции. Администрация ведет диалог с райпотребсоюзом по поводу реконструкции центрального городского рынка. Также стоит вопрос реконструкции рынка в Мариенбурге: появился эскизный проект, но необходимо участие собственников – чтобы создать благоприятные условия для покупателей и самих предпринимателей.

Наша продукция известна всей России

По словам заместителя председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Александра Варенова, Гатчинский район был и остается в авангарде сельского хозяйства и пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Засуха в начале лета отразилась на всех хозяйствах, особенно в южных районах Ленобласти, но благодаря своему труду аграрии смогли показать достойные результаты.

По итогам 9 месяцев объем продукции во всех категориях хозяйств в Ленинградской области, и фермерских в том числе, составил около 3 млрд рублей. Посевные площади сохранили – 224 тысячи га. Кормов заготовлено с запасом в 1,5 раза – по словам Александра Валерьевича, селяне еще с прошлого века, памятуя о капризах климата, привыкли заготавливать впрок.

В этом году в Ленинградской области достаточно вырастили зерновых – 140 тысяч тонн, 100% плана, урожайность высокая –

32 ц с гектара. Урожай картофеля превысил 60 тысяч тонн – по плану. Урожайность овощей превышает прошлогоднюю – более 377 ц с гектара.

Расстроил урожай плодово-ягодных культур: вместо ожидаемых 750 тонн собрали чуть больше 450 т. Зато овощей защищенного грунта в достаточном количестве. Озимый сев под контролем.

Молочное животноводство – одна из основных отраслей сельского хозяйства в Ленинградской области. В этом году практически полностью сохранено поголовье крупного рогатого скота – 176 тысяч голов; коровы всегда были в приоритете – более 102% к уровню 2022 года. Наблюдается рост поголовья свиней – 181 тысяча голов и мелкого рогатого скота – около 40 тысяч.

Небольшое снижение численности птицы – 29,4 млн голов – объясняется нормальными процессами реконструкции птицефабрик «Северная» и «Роскар». Ожидается, что к концу года прошлогодняя численность вернется.

Ленинградская область, и в том числе хозяйства Гатчинского района, на первом месте в России по надою на одну фуражную голову. По средней яйценоскости кур птицефабрики региона занимают лидирующие позиции: «Мы в 6,5 раз превышаем норму доктрины продовольственной безопасности для нашего региона по производству яиц и обеспечиваем полностью Петербург. Наша продукция известна во всех регионах», – заметил Александр Варенов.

Ленинградская область в передовиках Северо-Запада: около 40% всей валовой сельскохозяйственной продукции выпускают наши аграрии. 47 регион может прокормить не только себя, но и соседа – Петербург.

Екатерина Дзюба